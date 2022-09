Storia diplomatica: le tensioni tra Svizzera e Persia (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel 1976, un gruppo di studenti occupa il consolato iraniano a Ginevra. L’azione mette a dura prova le relazioni tra l’Iran e la Svizzera. Ma alla fine prevalgono gli interessi economici. La mattina del 1° giugno 1976, due giovani si presentano al consolato dell’Iran di Ginevra per rinnovare il passaporto e sono ricevuti dal viceconsole. Qualche minuto dopo, un’altra decina di giovani penetra nel consolato e occupa i locali. Mentre alcuni degli occupanti compiono atti di vandalismo, altri usano la telescrivente per inviare un comunicato alla stampa, si legge in un rapporto della polizia ginevrina. La polizia arriva sui luoghi verso le undici. Gli occupanti – studenti iraniani residenti in Italia, Germania e Austria – accettano dopo qualche discussione di lasciare i locali. Gli agenti costatano che il personale del consolato non ha subito sevizie, salvo il console ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel 1976, un gruppo di studenti occupa il consolato iraniano a Ginevra. L’azione mette a dura prova le relazioni tra l’Iran e la. Ma alla fine prevalgono gli interessi economici. La mattina del 1° giugno 1976, due giovani si presentano al consolato dell’Iran di Ginevra per rinnovare il passaporto e sono ricevuti dal viceconsole. Qualche minuto dopo, un’altra decina di giovani penetra nel consolato e occupa i locali. Mentre alcuni degli occupanti compiono atti di vandalismo, altri usano la telescrivente per inviare un comunicato alla stampa, si legge in un rapporto della polizia ginevrina. La polizia arriva sui luoghi verso le undici. Gli occupanti – studenti iraniani residenti in Italia, Germania e Austria – accettano dopo qualche discussione di lasciare i locali. Gli agenti costatano che il personale del consolato non ha subito sevizie, salvo il console ...

AiseStampa : un secolo di storia dell’ambasciata d’italia in brasile: inaugurata la mostra e presentato il libro - RODOLFOPRENESTI : @aa_gilli @MarceVann @davide_garin economia e giurisprudenza, specializzazioni relazioni diplomatiche ed immunita… - Uraniumfan : @AndreaC01744058 La situazione non si risolve in maniera diplomatica a meno di continuare a dare paesi a Putin che… - BaidokL : @DiegoFusaro Basta che la Santa Sede non ceda , ha la forza economica e l'influenza diplomatica per non farlo ! Bas… - ManuelF36504149 : @grazia_noviello @repubblica Una fa l’atleta, vince ed è’ giovane e bella, non ha responsabilità istituzionali… l’a… -