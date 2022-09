Sportour | la 1ª scuola dedicata al management degli sport digitali è all’UniBg

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Bergamo. “Siamo un’Università, dobbiamo spingere la nostra società a testare, a esplorare. Soprattutto in un Paese come l’Italia, molto tradizionalista e poco avvezzo all’innovazione”. È questa la sintesi che Daniela Andreini, prorettrice all’Innovazione e allazzazione dell’UniversitàStudi di Bergamo dà di2022, Summer & Winter School di Eunica in Italia e giunta alla seconda edizione a Bergamo. Si tratta di unadi formazione intensiva dove gli studenti dell’UniBg potranno quest’anno potenziare le loro competenze manageriali, di marketing e comunicazione proprio nel settores, le competizioni professionistiche di videogiochi multiplayer. Un mercato, quello ...