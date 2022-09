Spazio, Comparini (Ceo Tas Italia): “Sulla Luna torniamo per restarci” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo più di 50 anni dalle missioni Apollo che hanno portato per la prima volta l’uomo Sulla Luna, “adesso, con le missioni Artemis, torniamo per restarci, non per camminare solo sul suolo Lunare”. E’ il Ceo di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, a ricordare, conversando con l’Adnkronos, l’orizzonte ampio delle nuove missioni Lunari Artemis della Nasa di cui la prima, Artemis 1, è Sulla rampa di lancio con il countdown nuovamente fissato per il 3 settembre, alle 20,17 ora Italiana, dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo lo stop del 29 agosto scorso per un problema al motore 3 Rs25, la Nasa dunque ci riprova a lanciare Artemis 1 e a dare il via alla nuova stagione Lunare con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo più di 50 anni dalle missioni Apollo che hanno portato per la prima volta l’uomo, “adesso, con le missioni Artemis,per, non per camminare solo sul suolore”. E’ il Ceo di Thales Alenia Space, Massimo, a ricordare, conversando con l’Adnkronos, l’orizzonte ampio delle nuove missioniri Artemis della Nasa di cui la prima, Artemis 1, èrampa di lancio con il countdown nuovamente fissato per il 3 settembre, alle 20,17 orana, dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo lo stop del 29 agosto scorso per un problema al motore 3 Rs25, la Nasa dunque ci riprova a lanciare Artemis 1 e a dare il via alla nuova stagionere con ...

