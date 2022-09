Spalletti presenta Lazio-Napoli: «Ambizioni altissime ?ma niente fretta» (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il pareggio contro il Lecce torna subito in campo il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra è attesa dalla nuova trasferta a Roma contro la Lazio dell'ex Sarri, uno di quei... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il pareggio contro il Lecce torna subito in campo ildi Luciano. La squadra azzurra è attesa dalla nuova trasferta a Roma contro ladell'ex Sarri, uno di quei...

