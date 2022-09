Spalletti “Dobbiamo essere competitivi per l’alta classifica” (Di venerdì 2 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere competitivi per l’alta classifica e giocare un calcio di livello perchè siamo il Napoli e Dobbiamo dimostrarlo in continuazione”. Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di campionato all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. “La Lazio fa una pressione continua, chiude bene gli spazi, Dobbiamo essere bravi a trovare i vuoti che lasciano – prosegue l’allenatore dei partenopei in conferenza stampa – Raspadori? E’ un calciatore duttile che sa tenere bene la palla, e in questo calcio può ricoprire più ruoli”. “Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci. Io ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “pere giocare un calcio di livello perchè siamo il Napoli edimostrarlo in continuazione”. Così il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida di campionato all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. “La Lazio fa una pressione continua, chiude bene gli spazi,bravi a trovare i vuoti che lasciano – prosegue l’allenatore dei partenopei in conferenza stampa – Raspadori? E’ un calciatore duttile che sa tenere bene la palla, e in questo calcio può ricoprire più ruoli”. “Sono felicissimo dil’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci. Io ...

