Spagna, dopo l'approvazione della legge "Solo sí es sí", via libera al nuovo decreto sulla salute sessuale. Ora la palla passa al Parlamento (Di venerdì 2 settembre 2022) L'agenda progressista del governo spagnolo non si ferma. dopo l'approvazione il 25 agosto scorso della legge del "Solo sí es sí", il Consiglio dei ministri ha dato il via libera martedì 30 agosto in seconda lettura alla nuova legge sull'aborto o legge sulla salute sessuale. Ora la norma passerà al Parlamento, dove la discussione si prevede difficile. L'obiettivo dell'esecutivo è approvarla prima della fine della legislatura, il prossimo autunno. La legge affronta diversi temi: l'interruzione volontaria della gravidanza, che viene ampliata e garantita negli ospedali pubblici, nuovi finanziamenti per i metodi ...

