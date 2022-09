“Sono tornato”, su Netflix il film di Luca Miniero che immagina Mussolini nella Roma del 2017 (Di venerdì 2 settembre 2022) “Sono tornato (2018)” di Luca Miniero è da poche ore su Netflix e l’abbiamo rivisto perché all’epoca ci piacque ed oggi – forse – il lavoro del soggettista-sceneggiatore Nicola Guaglianone ci inquieta un po’ di più. Siamo a Roma nel 2017 e dalla porta alchemica di Villa Palombara all’Esquilino viene risputato nella contemporaneità dal 1945 niente di meno che Benito Mussolini (Massimo Popolizio) il Duce del fascismo. Dopo contatti occasionali con ragazzini italiani di colore ed edicolanti gay il Duce fa la conoscenza con un documentarista-non documentarista, sfigato, Andrea Canaletti (Frank Matano) che è in cerca del colpo della vita per affermarsi nel network dove è precario. Andrea – dopo un tour in tutt’Italia con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) “(2018)” diè da poche ore sue l’abbiamo rivisto perché all’epoca ci piacque ed oggi – forse – il lavoro del soggettista-sceneggiatore Nicola Guaglianone ci inquieta un po’ di più. Siamo anele dalla porta alchemica di Villa Palombara all’Esquilino viene risputatocontemporaneità dal 1945 niente di meno che Benito(Massimo Popolizio) il Duce del fascismo. Dopo contatti occasionali con ragazzini italiani di colore ed edicolanti gay il Duce fa la conoscenza con un documentarista-non documentarista, sfigato, Andrea Canaletti (Frank Matano) che è in cerca del colpo della vita per affermarsi nel network dove è precario. Andrea – dopo un tour in tutt’Italia con ...

PagellaPolitica : Dopo il caso dello stupro di Piacenza, è tornato a circolare il dato secondo cui il 40% degli stupri in Italia è co… - AntoVitiello : #Kjaer a Dazn: “270 giorni sono tanti, sono molto contento di essere tornato e aver dato una mano. Il cambio? Sto b… - Indigo__Moon__ : @SpookyEly Leggendo in giro sono tutti entusiasti, dicono che è tornato il vecchio Ville, che le canzoni sono pazze… - Troves_1 : @milan_corner Sugli altri dico poco perché sono scelte che ci possono stare. Il dualismo Diaz - Adli purtroppo era… - rubio_chef : @variedeventual @Lantidiplomatic e questo da solo, abbandonato da tutti quelli che si sono serviti di me per fare i… -