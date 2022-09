“Sono nel fiore degli anni…ascoltami ruggire”: l’ex tennista Ashley Harkleroad approda su OnlyFans (Di venerdì 2 settembre 2022) Ashley Harkleroad è approdata su OnlyFans. l’ex tennista, ritiratasi nel 2012, dopo aver scalato la classifica WTA fino alla 39esima posizione si è data ora alla pornografia. Sorpresa, ma non troppo. Già nel 2008, infatti, la statunitense aveva accettato di posare per la copertina della nota rivista erotica Playboy, scatenando opinioni divisive. Diventata professionista nel 2000, non è mai riuscita a vincere un torneo nel circuito WTA, fermandosi sempre ai primi turni negli Slam. Solo nel 2003, suo anno di grazia, era riuscita a prevalere su tenniste illustri come Hantuchova, Bovina e Shaughnessy, al tempo tutte e tre in top 20. Dopo due gravidanze e un tentativo di tornare a giocare, poi, ha deciso di smettere. E allora, via con la carriera da fashion blogger e influencer, approvata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)ta su, ritiratasi nel 2012, dopo aver scalato la classifica WTA fino alla 39esima posizione si è data ora alla pornografia. Sorpresa, ma non troppo. Già nel 2008, infatti, la statunitense aveva accettato di posare per la copertina della nota rivista erotica Playboy, scatenando opinioni divisive. Diventata professionista nel 2000, non è mai riuscita a vincere un torneo nel circuito WTA, fermandosi sempre ai primi turni negli Slam. Solo nel 2003, suo anno di grazia, era riuscita a prevalere su tenniste illustri come Hantuchova, Bovina e Shaughnessy, al tempo tutte e tre in top 20. Dopo due gravidanze e un tentativo di tornare a giocare, poi, ha deciso di smettere. E allora, via con la carriera da fashion blogger e influencer, approvata ...

