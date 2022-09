Sonia Bruganelli rivela che lei e Paolo Bonolis vivono in palazzi diversi e spiega il perché (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli, dopo aver parlato della sua famosa litigata con Alfonso Signorini e della cosa più brutta che ha fatto in televisione, si è dedicata anche a parlare della sua vita personale. In una lunga e intima intervista al Corriere Della Sera, infatti, ha voluto esprimere dapprima tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto dal secondogenito diciottenne, Davide Bonolis. Il ragazzi infatti, si è da pochissimo arruolato nella Primavera della Triestina Calcio e ad accompagnarlo nella nuova città c’è stata proprio la mamma insieme alla nonna. A tal proposito Sonia ha confessato: Ero molto felice, è una cosa che lui ha sempre desiderato. E poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Fin da quando Davide aveva un anno è stato lui a seguirlo nel calcio. Trieste è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022), dopo aver parlato della sua famosa litigata con Alfonso Signorini e della cosa più brutta che ha fatto in televisione, si è dedicata anche a parlare della sua vita personale. In una lunga e intima intervista al Corriere Della Sera, infatti, ha voluto esprimere dapprima tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto dal secondogenito diciottenne, Davide. Il ragazzi infatti, si è da pochissimo arruolato nella Primavera della Triestina Calcio e ad accompagnarlo nella nuova città c’è stata proprio la mamma insieme alla nonna. A tal propositoha confessato: Ero molto felice, è una cosa che lui ha sempre desiderato. E poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Fin da quando Davide aveva un anno è stato lui a seguirlo nel calcio. Trieste è ...

zazoomblog : Lo sapevi che Sonia Bruganelli è stata opinionista di un altro reality? “GF Vip tutta un’altra storia!” - #sapevi… - infoitcultura : Sonia Bruganelli va via di casa: “Io e Bonolis in palazzi separati” - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?/ 'Viviamo in case separate - infoitcultura : Sonia Bruganelli: 'Io e Paolo? Vivremo in palazzi separati' e si divideranno le figlie - RegalinoV : Sonia Bruganelli confida: “Io e Bonolis? Dormiamo in case separate” -