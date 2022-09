Sonia Bruganelli: “Il mio sogno da bambina? Questo” (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli in un’intervista al Corriere della Sera racconta di sé, della sua famiglia d’origine, delle esperienze lavorative e di cosa l’ha spinta a rifare l’opinionista al Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli racconta di sé in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Cosa sognava di fare da grande? «Questo! Ma non sapevo che si chiamasse imprenditrice. Sono cresciuta guardando Beautiful e il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di diventare dirigente». Parla del primo lavoro: «Fotomodella. Una volta fui scelta per il cartellone delle cucine Gatto: è lì che Claudio Noto mi ha truccata la prima volta, lo fa ancora oggi». Poi il fidanzamento con Paolo Bonolis: «Dopo che ci siamo fidanzati guarda caso mi hanno proposto di lavorare ad Aspettando Beautiful, con tanta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022)in un’intervista al Corriere della Sera racconta di sé, della sua famiglia d’origine, delle esperienze lavorative e di cosa l’ha spinta a rifare l’opinionista al Grande Fratello Vip 7racconta di sé in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Cosa sognava di fare da grande? «! Ma non sapevo che si chiamasse imprenditrice. Sono cresciuta guardando Beautiful e il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di diventare dirigente». Parla del primo lavoro: «Fotomodella. Una volta fui scelta per il cartellone delle cucine Gatto: è lì che Claudio Noto mi ha truccata la prima volta, lo fa ancora oggi». Poi il fidanzamento con Paolo Bonolis: «Dopo che ci siamo fidanzati guarda caso mi hanno proposto di lavorare ad Aspettando Beautiful, con tanta ...

