Sondaggi politici: il M5s supera la Lega, Fdi stacca il Pd ed è al 24,5% (Di venerdì 2 settembre 2022) L'istituto Izi ha pubblicato la rilevazione "Scenari di governo" sulle intenzioni di voto di un campione di elettori tra il 30 e il 31 agosto. Secondo Izi Fratelli d'Italia ha 2,7 punti di vantaggio sul Partito Democratico (21,8%) e arriva al 24,5%. La Lega finisce sorpassata dal Movimento 5 Stelle, che distacca il Carroccio di un punto percentuale: 12 contro 13%. Forza Italia è all'8% mentre sono distanti Italia Viva e Azione, che insieme arrivano al 5,2%. Europa Verde e Sinistra Italiana hanno il 4,5% dei consensi, mentre sotto il quorum del 3% ci sono Italexit (2,6%) e +Europa (2%). Unione Popolare è all'1,4%, Impegno Civico arriva allo 0,6% come i centristi di Noi Moderati mentre Alternativa per l'Italia chiude la graduatoria con lo 0,2%.

