Sondaggi politici elettorali oggi 2 settembre 2022: si allarga la forbice tra FdI e Pd. Il M5S insidia la Lega

Sondaggi politici elettorali oggi – Gli ultimi Sondaggi politici riportati dalla Supermedia (Agi/Youtrend), confermano il netto vantaggio del partito di Giorgia Meloni sul Pd. Secondo i dati, che si basano su ben undici rilevazioni svolte da nove istituti diversi nelle ultime due settimane, la forbice tra FdI e i dem si sarebbe negli ultimi 15 giorni ulteriormente allargata: il partito di Meloni infatti è dato al 24,1 per cento, mentre il Pd al 22,3. Rimonta il M5S, che in alcuni Sondaggi minaccia il terzo posto della Lega, data a 13,2, con i suoi 11,8 punti ...

