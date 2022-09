Sondaggi Demopolis: FdI sale al 24,5%, il Pd al 22,4%. Il M5s a 1,3 punti dalla Lega. Italexit supera lo sbarramento (Di venerdì 2 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ancora primo partito nei Sondaggi a circa tre settimane dal voto del 25 settembre. Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati da Demopolis, la formazione di Giorgia Meloni cresce di un altro mezzo punto rispetto all’ultimo report del 25 agosto e sale al 24,5% dei consensi. Guadagna così 0,7 punti percentuali sul Pd, secondo partito, che rimane stabile, perdendo appena uno 0,2%, al 22,4%. Sono questi, al momento, i due principali partiti in Italia, dato che al terzo posto si posiziona la Lega al 13,6%, in netto calo rispetto al 25 agosto, quando era data al 14,5%. Tanto che si assottiglia la distanza con il Movimento 5 Stelle che dall’11% cresce fino al 12,3%, guadagnando quindi l’1,3%. Per trovare altri partiti si deve scendere sotto la soglia del 10%, con Forza Italia data al 7,2%, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ancora primo partito neia circa tre settimane dal voto del 25 settembre. Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati da, la formazione di Giorgia Meloni cresce di un altro mezzo punto rispetto all’ultimo report del 25 agosto eal 24,5% dei consensi. Guadagna così 0,7percentuali sul Pd, secondo partito, che rimane stabile, perdendo appena uno 0,2%, al 22,4%. Sono questi, al momento, i due principali partiti in Italia, dato che al terzo posto si posiziona laal 13,6%, in netto calo rispetto al 25 agosto, quando era data al 14,5%. Tanto che si assottiglia la distanza con il Movimento 5 Stelle che dall’11% cresce fino al 12,3%, guadagnando quindi l’1,3%. Per trovare altri partiti si deve scendere sotto la soglia del 10%, con Forza Italia data al 7,2%, ...

