Sofia morta a 5 anni anni per insufficienza multiorgano: era positiva al Covid. D'Amato: 'Non rispondeva alle terapie' (Di venerdì 2 settembre 2022) Sofia non ce l'ha fatta. La bambina calabrese di 5 anni, positiva al Covid , che dal 23 agosto era ricoverata in terapia intensiva , con una disfunzione multiorgano grave, all' ospedale pediatrico ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022)non ce l'ha fatta. La bambina calabrese di 5al, che dal 23 agosto era ricoverata in terapia intensiva , con una disfunzionegrave, all' ospedale pediatrico ...

blckbanner : @sci_oups @rubyshui @moonywithroses @falliinfl0wer_ @beomgyuv1b @yoonkookcore13 @beomgyussluv @tartaxruga… - AdriJuve64 : Sofia morta a 5 anni anni per insufficienza multiorgano: era positiva al Covid. D'Amato: «Non rispondeva alle terap… - FaganKara : RT @repubblica: Morta la bambina di 5 anni malata di Covid: 'Sofia non rispondeva alle terapie'. ll comune calabrese: 'Abbiamo il cuore spe… - Snipperspace : RT @repubblica: Morta la bambina di 5 anni malata di Covid: 'Sofia non rispondeva alle terapie'. ll comune calabrese: 'Abbiamo il cuore spe… - repubblica : Morta la bambina di 5 anni malata di Covid: 'Sofia non rispondeva alle terapie'. ll comune calabrese: 'Abbiamo il c… -