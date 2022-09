Sky lancia la novità “Diretta Sport” per tre eventi in diretta (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo un super weekend live su Sky e in streaming su NOW. E per non perdersi nemmeno un attimo dei tanti appuntamenti di Sport in programma, sabato alle 20.45 andrà in onda “diretta Sport” su Sky Sport 24, una serata speciale condotta da Fabio Tavelli con le L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella Casa dellodi Sky è in arrivo un super weekend live su Sky e in streaming su NOW. E per non perdersi nemmeno un attimo dei tanti appuntamenti diin programma, sabato alle 20.45 andrà in onda “” su Sky24, una serata speciale condotta da Fabio Tavelli con le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #Sky lancia la novità “Diretta Sport”: dal calcio al basket, tre eventi in diretta - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky lancia la novità “Diretta Sport” per tre eventi in diretta: Nella Casa dello Sport di Sky è in… - TV_Italiana : . @SkyItalia lancia #SkySerieAnime: per un mese un canale tutto dedicato all'animazione giapponese. #anime - sportli26181512 : Napoli-Lecce, il risultato in diretta LIVE: Spalletti lancia Raspadori per la prima volta da titolare, a supporto d… - lacittanews : Davide Pessina, voce di SKY, lancia il prossimo Eurobasket su Tuttosport: «Sarà un torneo dal livello altissimo, su… -