Silvio Berlusconi a 'Dritto e rovescio': "Il mio governo del 208 l'ultimo eletto dagli italiani". "Avanti o dopo Cristo?": i commenti sui social (Di venerdì 2 settembre 2022) Silvio Berlusconi show a Dritto e rovescio. Ospite del programma di Rete 4, il leader di Forza Italia, fresco fresco di sbarco su Tik Tok dove si diletta anche a raccontare barzellette, ha "regalato" un paio di uscite che stanno diventando virali in queste ore, strappando un sorriso soprattutto al popolo di Twitter, che si sta sbizzarrendo nel commentare le sue parole. "l'ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio, nel 208", ha spiegato scordandosi evidentemente uno zero, visto che si trattava del 2008. Una svista che non è sfuggita ai telespettatori: Avanti Cristo o dopo Cristo, si chiede dunque il web? C'è chi tira in ballo le guerre puniche (le guerre che videro impegnate Roma e Cartagine ...

