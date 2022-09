Silvestro FI | “Condono di necessità | i ritardi della Regione sono inaccettabili”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Inaccettabile che i campani debbano pagare il prezzo deie delle lentezzeCampania sul tema deldi”. A dichiararlo Francesco, candidato di Forza Italia al Senato nei collegi plurinominali Campania 01 e Campania 02. “A differenza di altre regioni – continua – dove si è provveduto con tempistiche accettabili a sanare situazioni legate ad abusi edilizi di, in linea con la normativa nazionale, in Campania stiamo ancora aspettando che si intervenga”. “Laha deciso di lasciare in una drammatica incertezza migliaia di persone. Cittadini, famiglie che ad oggi non sanno ancora l’amministrazione regionale quale strada abbia deciso di intraprendere”, ...