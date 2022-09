Silk-Faw - Katia Bassi | Siamo in ritardo | ma il progetto va avanti

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 settembre 2022), managing director di-Faw, la joint venture sino-americana che ha promesso di costruire supercar elettriche (la prima in realtà sarà una hypercar ibrida) nel territorio della Motor Valley, difende ile conferma i piani dell'azienda in un'intervista rilasciata all'edizione di Bologna del Corriere della Sera. L'operazione, sostenuta anche dalla regione Emilia Romagna con 4,5 milioni di fondi pubblici garantiti, sta attraversando una fase di stallo, con scadenze non rispettate, difficoltà di cassa, pagamenti degli stipendi ine l'abbandono del campo da parte di figure chiave del management, come Amedeo Felisa e Roberto Fedeli, entrambi emigrati all'Aston Martin. Come se non bastasse, la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reati fiscali. La ...