"Si sposano". Per i due vip nozze grandiose: tanti famosi invitati e 3 giorni di festa a Capri (Di venerdì 2 settembre 2022) Fiori d'arancio per la coppia che si appresta a proferire il fatidico 'si'. Una lunga storia d'amore di oltre 5 anni non poteva che procedere dritto verso il coronomento di un grande sogno. nozze per l'imprenditore romano e l'ex direttore degli Scavi di Pompei. E a celebrare l'unione tra i due, il celebre regista italiano Paolo Sorrentino. Massimo Osanna e Gianluca De Marchi sposi. Il fatidico 'si' arriva dopo 5 lunghi anni di amore. Massimo Osanna, 59 anni, ex direttore degli Scavi di Pompei e dal 2020 direttorissimo dei Musei del Ministero dei Beni e delle attività culturali, e il compagno 50enne Gianluca De Marchi, imprenditore e fondatore della azienda Urban Vision hanno deciso di festeggiare a Capri. Massimo Osanna e Gianluca De Marchi sposi: "nozze di 3 giorni" E a celebrare l'unione civile sarà ...

