Si spoglia e molesta le spettatrici | choc al concerto di Cristina D' Avena

Corriere : Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio - zazoomblog : Maniaco al concerto di Cristina D’Avena: si spoglia nudo e molesta le minorenni - #Maniaco #concerto #Cristina #D’… - BenitoAtos : RT @Barbarab1974FAN: Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne SIERATO molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio un altro… - Barbarab1974FAN : Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne SIERATO molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio un alt… - disinformate_it : RT @Corriere: Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio -

Ballava nudo e molestava le ragazzine cantando a squarciagola le sigle dei cartoni animati al concerto di Cristina D'Avena. Un uomo di 65 anni è stato denunciato per violenza sessuale a Ladispoli, ...Spoleto. "Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza europeo, sono intervenuti nella stazione ferroviaria per la presenza di ...Durante lo show della cantante a Ladispoli, un 65enne avrebbe palpeggiato e molestato alcune spettatrici tra la folla. L'uomo, denunciato per molestie, ha rischiato il linciaggio ...Brutto episodio durante un concerto di Cristina D'Avena a Ladispoli: un uomo è stato salvato dal linciaggio e denunciato per violenza sessuale.