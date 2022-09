Si chiama Alessandra: è la bimba nata in Italia dopo il primo trapianto di utero. È il sesto caso al mondo (Di venerdì 2 settembre 2022) La medicina dei trapianti compie il miracolo: all’ospedale Cannizzaro di Catania è nata Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. «Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta», sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt), rilanciata dall’Adnkronos. Una notizia a cui fa contraltare lo sconcerto per quanto avvenuto invece contemporaneamente a Taranto. Dove una partoriente 28enne è deceduta per un’emorragia dopo aver dato alla luce una bambina con parto cesareo. E ci si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) La medicina dei trapianti compie il miracolo: all’ospedale Cannizzaro di Catania è, figlia della donna che ha ricevuto ildirealizzato in. «Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e delaldi gravidanza portata a termine con successoundida donatrice deceduta», sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt), rilanciata dall’Adnkronos. Una notizia a cui fa contraltare lo sconcerto per quanto avvenuto invece contemporaneamente a Taranto. Dove una partoriente 28enne è deceduta per un’emorragiaaver dato alla luce una bambina con parto cesareo. E ci si ...

