Serie A, novità in arrivo: cambiano gli stadi! (Di venerdì 2 settembre 2022) Le vicende internazionali legate alla guerra tra Russia ed Ucraina non hanno sconvolto solamente la quotidianità di Donbass o Crimea. Il nostro stile di vita dovrà adattarsi, viste le stringenti misure per l'energia. Il calcio non potrà rimanerne fuori. Come riportato da Calcio e Finanza, il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha comunicato in Assemblea la necessità di attuare alcune iniziative per mitigare l'attuale situazione energetica. Per ciò che riguarda gli impianti di illuminazione degli stadi, il tempo di accensione delle luci avrà un tetto massimo di quattro ore. FOTO: Getty – stadi-luce-energia Anche le strumentazioni di VAR e Goal Line Technology subiranno accorgimenti. Nelle partite del pomeriggio, VAR e GLT verranno pienamente accese 60 minuti prima della gara, invece che i canonici 90 minuti. Inoltre gli uffici della Lega si ...

