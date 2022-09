Serie A | l’estate degli svincolati | tutti gli affari a costo zero delle italiane

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un calciomercato low cost, ma che ha comunque garantito alle squadre diA di mettere a segno colpi in grado di soddisfare i rispettivi tecnici e esaltare le tifo. Perché tra paletti del nuovo Financial Fair Play da rispettare e problemi di bilancio dovuti agli effetti della pandemia che ancora oggi si ripercuotono sulle casse dei club, quasi tutte le società hanno optato sui numerosi giocatoriin cerca di un nuovo contratto. Un usato sicuro, reso ancor più invitante dalla mancanza di costi di cartellino e dalla possibilità da partedirigenze di doversi interfacciare con un solo interlocutore durante le trattative. Questa una lista dei principaliconclusi in Italia: Roma ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Namanja Matic in ...