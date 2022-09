Serie A, Condò: «Tanti punti persi a causa del turnover» (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giornalista Paolo Condò ha analizzato i risultati della 4a giornata di Serie A evidenziando il “problema” turnover Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine de La Repubblica, ha analizzato i risultati della 4a giornata di Serie A evidenziando anche un “problema” turnover. L’ANALISI – «Il computer che stila il calendario è istruito affinché le partite di metà settimana non siano mai scontri diretti, e dunque i punti perduti grondano rimpianti. Uno di questi potrebbe essere l’eccesso di turnover: tranne la Lazio, le altre hanno fatto ampio ricorso alla panchina, salvo immettere i pezzi grossi via via che cresceva l’ansia da trappolone. Sul tema la pensiamo come Allegri: dopo sole 3 partite non esiste l’esigenza fisica di cambiare mezza squadra. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giornalista Paoloha analizzato i risultati della 4a giornata diA evidenziando il “problema”Il giornalista Paolo, sulle pagine de La Repubblica, ha analizzato i risultati della 4a giornata diA evidenziando anche un “problema”. L’ANALISI – «Il computer che stila il calendario è istruito affinché le partite di metà settimana non siano mai scontri diretti, e dunque iperduti grondano rimpianti. Uno di questi potrebbe essere l’eccesso di: tranne la Lazio, le altre hanno fatto ampio ricorso alla panchina, salvo immettere i pezzi grossi via via che cresceva l’ansia da trappolone. Sul tema la pensiamo come Allegri: dopo sole 3 partite non esiste l’esigenza fisica di cambiare mezza squadra. ...

