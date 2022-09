See come The Handmaid’s Tale: il futuro è nel passato (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nostro confronto tra i mondi distopici proposti da See, la serie di Apple Tv+ con Jason Momoa, e The Handmaid's Tale, la serie HULU con Elisabeth Moss in Italia su TIMVISION, che sembrano guardare al passato per raccontare il futuro. C'è un particolare soggetto alla base di See, la serie distopica di Apple Tv+ la cui terza ed ultima stagione è approdata il 26 agosto sulla piattaforma della Mela, che ricorda quello di The Handmaid's Tale, il serial con Elisabeth Moss di cui è attesa la quinta stagione il 15 settembre su TIMVISION. In entrambi i casi per raccontare un futuro lontano si è scelto di tornare nel passato, quasi a ricordarci che la Storia non impara dai propri errori e soprattutto che nel momento del bisogno e della paura l'umanità torna a rifugiarsi su strade già battute ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nostro confronto tra i mondi distopici proposti da See, la serie di Apple Tv+ con Jason Momoa, e The Handmaid's, la serie HULU con Elisabeth Moss in Italia su TIMVISION, che sembrano guardare alper raccontare il. C'è un particolare soggetto alla base di See, la serie distopica di Apple Tv+ la cui terza ed ultima stagione è approdata il 26 agosto sulla piattaforma della Mela, che ricorda quello di The Handmaid's, il serial con Elisabeth Moss di cui è attesa la quinta stagione il 15 settembre su TIMVISION. In entrambi i casi per raccontare unlontano si è scelto di tornare nel, quasi a ricordarci che la Storia non impara dai propri errori e soprattutto che nel momento del bisogno e della paura l'umanità torna a rifugiarsi su strade già battute ...

