SEA 2022: “l’Italia sotto la media europea per lo smart working, ripensare a modelli lavorativi e didattici” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Roma, 2 settembre 2022. Arpino, Fondazione Mastroianni: aperti i lavori della decima edizione della scuola estiva arpinate su insegnamento e lavoro a distanza, con una serie di riflessioni critiche sui ritardi legislativi e politici. “Secondo recenti dati ISTAT in UE il 20% del lavoro è svolto con modalità smart working, in paesi come la Francia tale percentuale è ancora più alta. In Italia stiamo al di sotto della media europea, questo significa più consumo di energia per la mobilità e il riscaldamento, più traffico, più congestione dei mezzi pubblici. Abbiamo ministri della Repubblica che immaginano i lavoratori di concetto come lavativi da riportare in ufficio, sotto il controllo vigile dei loro dirigenti. Alcuni non hanno capito che sono i tempi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Roma, 2 settembre. Arpino, Fondazione Mastroianni: aperti i lavori della decima edizione della scuola estiva arpinate su insegnamento e lavoro a distanza, con una serie di riflessioni critiche sui ritardi legislativi e politici. “Secondo recenti dati ISTAT in UE il 20% del lavoro è svolto con modalità, in paesi come la Francia tale percentuale è ancora più alta. In Italia stiamo al didella, questo significa più consumo di energia per la mobilità e il riscaldamento, più traffico, più congestione dei mezzi pubblici. Abbiamo ministri della Repubblica che immaginano i lavoratori di concetto come lavativi da riportare in ufficio,il controllo vigile dei loro dirigenti. Alcuni non hanno capito che sono i tempi e ...

BUONGIORNOnline : Friend of the Sea certifica l’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie per lo Snorkeling Sostenibile - EleonoraEvi : @rome_sea @massimo_andolfi @europaverde_it @fffitalia @SI_sinistra @La7tv @Ariachetira @PossibileIt giusto i primi… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Patrizia Zanelli* :A People by the Sea: l’autode... - CercandoCamelot : - EnricoFaraboll1 : Oopss! Il ghiaccio artico aumenta, gli orsi polari sono molto più numerosi e non più a rischio di estinzione, la ba… -