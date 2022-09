«Se la Russia taglia il gas, Italia più in pericolo della Germania» (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul fronte della sicurezza energetica l’Italia è messa peggio della Germania a causa dei minori risparmi nei consumi di gas e potrebbe avere maggiori problemi dei tedeschi in primavera nel caso in cui le forniture dalla Russia dovessero diminuire drasticamente. Lo rivela uno studio condotto dalla società Algebris Investments, che smonta il pregiudizio secondo il quale la Germania avrebbe maggiori difficoltà rispetto all’Italia per la dipendenza da Gazprom. Nel report intitolato La guerra per l’energia in Europa: il ruolo del risparmio energetico, l’analista Silvia Merler, head of Esg and Policy research di Algebris, scrive che «il consumo di gas tedesco è già diminuito in media del 15% nei primi sei mesi dell’anno rispetto al 2021. Se continuerà a risparmiare energia ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul frontesicurezza energetica l’è messa peggioa causa dei minori risparmi nei consumi di gas e potrebbe avere maggiori problemi dei tedeschi in primavera nel caso in cui le forniture dalladovessero diminuire drasticamente. Lo rivela uno studio condotto dalla società Algebris Investments, che smonta il pregiudizio secondo il quale laavrebbe maggiori difficoltà rispetto all’per la dipendenza da Gazprom. Nel report intitolato La guerra per l’energia in Europa: il ruolo del risparmio energetico, l’analista Silvia Merler, head of Esg and Policy research di Algebris, scrive che «il consumo di gas tedesco è già diminuito in media del 15% nei primi sei mesi dell’anno rispetto al 2021. Se continuerà a risparmiare energia ...

