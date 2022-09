Scuola. Partenza col ”botto”, è già orario ridotto: “Pochi docenti, settembre a rischio” (Di venerdì 2 settembre 2022) Scuola. Tutti nodi vengono al pettine, come al solito. In questi giorni, infatti, nel mondo della didattica, ritornano i consueti problemi e, nell’attesa che tutti i supplenti si presentino e prendano servizio, le scuole riapriranno all’utenza con orari provvisori e, soprattutto, ridotti. Scuola con orario ridotto: la rabbia delle famiglie La prima conseguenza di tutto questo è certamente la rabbia da parte delle famiglie che non ci stanno, perché come al solito gli studenti e le studentesse perdono ore preziose per la loro formazione e l’apprendimento. Senza contare che i ragazzi non hanno con chi stare mentre i genitori sono a lavoro. Per i più fortunati ci sono i nonni a prendersi cura di loro, per altri, invece, l’unica soluzione è pagare una baby-sitter che se ne occupi. Istituti di Roma senza supplenti Come fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022). Tutti nodi vengono al pettine, come al solito. In questi giorni, infatti, nel mondo della didattica, ritornano i consueti problemi e, nell’attesa che tutti i supplenti si presentino e prendano servizio, le scuole riapriranno all’utenza con orari provvisori e, soprattutto, ridotti.con: la rabbia delle famiglie La prima conseguenza di tutto questo è certamente la rabbia da parte delle famiglie che non ci stanno, perché come al solito gli studenti e le studentesse perdono ore preziose per la loro formazione e l’apprendimento. Senza contare che i ragazzi non hanno con chi stare mentre i genitori sono a lavoro. Per i più fortunati ci sono i nonni a prendersi cura di loro, per altri, invece, l’unica soluzione è pagare una baby-sitter che se ne occupi. Istituti di Roma senza supplenti Come fa ...

