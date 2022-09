Scozia, via il nome “Black b*tch” dall’insegna del pub: “Razzista e sessista”. Ma è riferito a un cane (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set — La cancel culture (sempre a braccetto con il timore di perdere profitti) bussa alla porta di un piccolo pub della cittadina scozzese di Linlithgow, il Black Bitch, e ne richiede il cambio di nome. Il perché lo si può evincere facilmente, benché l’esercizio, una taverna originaria del XVII secolo, prenda la dicitura non da un insulto Razzista o sessista ma dalla leggenda di un cane locale (bitch in questo caso significa «cane femmina, cagna» e non «puttana»). Purtroppo siamo nel 2022, e qualsiasi frase o espressione che contenga la parola «nero» sono da considerarsi automaticamente riferite alle persone di origine africana, e in quanto tali sottoposte a rigida scansione da parte delle gendarmerie woke. Il Black bitch cambierà insegna, lo han deciso gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set — La cancel culture (sempre a braccetto con il timore di perdere profitti) bussa alla porta di un piccolo pub della cittadina scozzese di Linlithgow, ilBitch, e ne richiede il cambio di. Il perché lo si può evincere facilmente, benché l’esercizio, una taverna originaria del XVII secolo, prenda la dicitura non da un insultoma dalla leggenda di unlocale (bitch in questo caso significa «femmina, cagna» e non «puttana»). Purtroppo siamo nel 2022, e qualsiasi frase o espressione che contenga la parola «nero» sono da considerarsi automaticamente riferite alle persone di origine africana, e in quanto tali sottoposte a rigida scansione da parte delle gendarmerie woke. Ilbitch cambierà insegna, lo han deciso gli ...

