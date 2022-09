Scontro tra camion sull’A1, chiusa l’autostrada in direzione Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) È stato chiuso un tratto di autostrada in direzione Napoli a causa di un brutto incidente tra 3 camion. Paura cause ancora in fase di accertamento, i 3 mezzi pesanti si sono tamponati tra loro causando un incidente a catena. Il bilancio per il momento è di tre persone ferite, mentre i chilometri di coda sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) È stato chiuso un tratto di autostrada ina causa di un brutto incidente tra 3. Paura cause ancora in fase di accertamento, i 3 mezzi pesanti si sono tamponati tra loro causando un incidente a catena. Il bilancio per il momento è di tre persone ferite, mentre i chilometri di coda sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

enpaonlus : Un risultato frutto di un impegno costante delle Associazioni. Le Regioni dovrebbero vergognarsi dei loro continui… - CarloCalenda : Veniamo da una storia molto particolare che ci porta a vedere la politica non come la capacità di far accedere le c… - ilGiunco : Scontro tra un'auto e uno scooter: una persona finisce in ospedale - - bbadreligion : E quindi domani alle 18 ci sarà lo scontro fisico tra il twitter calcio e le camerettare - ilfoglio_it : Meloni dice che gli artisti si allineano tutti a sinistra e chi non lo fa viene linciato. Mark Cousins, autore del… -