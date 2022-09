Santiago, primo giorno di scuola a tutto stile. Mamma Belen immortala la scena (Di venerdì 2 settembre 2022) Santiago torna a scuola. Vacanze estive finite per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e ritorno a scuola per la nuovo anno scolastico. A portarlo a scuola di ha pensato Mamma Belen, perché il padre Stefano De Martino è impegnato sul red carpet del Festival di Venezia. Super orgogliosa del suo ometto, Belen Rodriguez ha immortalato il momento dell’ingresso a scuola: Santiago cammina accanto a un compagno di classe e accanto al cancello aspetta di dare il 5 al preside che saluta gli alunni in inglese. Santiago studia alla American School of Milan, un istituto privato noto per essere molto costoso e frequentato dai figli dei vip. Santiago torna a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)torna a. Vacanze estive finite per il figlio diRodriguez e Stefano De Martino e ritorno aper la nuovo anno scolastico. A portarlo adi ha pensato, perché il padre Stefano De Martino è impegnato sul red carpet del Festival di Venezia. Super orgogliosa del suo ometto,Rodriguez hato il momento dell’ingresso acammina accanto a un compagno di classe e accanto al cancello aspetta di dare il 5 al preside che saluta gli alunni in inglese.studia alla American School of Milan, un istituto privato noto per essere molto costoso e frequentato dai figli dei vip.torna a ...

