Sandra Avila Beltran | la “donna de narcos” fa causa a Netflix | “La serie tv ‘Regina del Sud’ si basa sulla mia vita” E pretende il 40% dei diritti

(Di venerdì 2 settembre 2022) La “Regina del Pacifico” ha fattoil 40% deiper La Reina del Sur (La Regina del Sud), la pluripremiatain ondapiattaforma e su Telemundo, che secondo lei e i suoi legali sarebbe ispirata alla sua storia. Sembra una fiction nella fiction, invece è tutto vero:, questo è il suo vero nome, è unad 61 anni che ha intrecciato la sua storia con un gruppo di narcotrafficanti sudamericani. Nipote del padrino Miguel Felix Gallardo, sposata per due volte con agenti corrotti (entrambi morti in strani agguati), la “regina” è stata arrestata per la prima volta nel 2007, a Città del Messico, quando in carcere finì anche il compagno, Juan Diego Espinosa, ...

La replica: "Le sue azioni sono di pubblico interesse"Beltran è un tipo tosto e in cerca di attenzione. Con una mossa non inattesa ha intentato un' azione legale contro Netflix . Motivo...Ávila è nata nel lusso e nel privilegio ovattato che il lignaggio familiare le hanno garantito. Robbie Williams ricomincia da 25, in uscita l'album (con 4 inediti) per festeggiare un quarto di ... Cristina Kirchner, uomo le punta la pistola in faccia: arrestato. Il presidente Fernandez: «Ha premuto il gril Sandra Ávila Beltrán, potente boss del narcotraffico, ha citato in giudizio Netflix e Telemundo per la serie “La Reina del Sur” che ritiene ...Chiede un risarcimento alla piattaforma per la serie «Regina del Sud», ispirata al suo personaggio di trafficante messicana: «Non ho dato il mio consenso». La replica: «Le sue azioni sono di pubblico ...