San Leucio del Sannio, domani il concerto di Enzo Avitabile (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Enzo Avitabile, domani, sabato 3 settembre 2022, alle 21.30, “recupererà” l’attesissimo concerto, in onore del patrono San Leucio Vescovo, forzatamente rinviato giovedì 11 agosto 2022, a causa dall’imperversare delle precipitazioni atmosferiche. Il noto artista musicale partenopeo si esibirà con i Bottari di Portico, in piazza Municipio a San Leucio del Sannio, in una serata che sarà ricca di sound intenso e coinvolgente, intriso del travolgente ritmo della “black tarantella”. Prima di tale concerto, alle 17, sarà di scena il rinomato teatro di burattini e musica di Giò Ferraiolo. Con questi spettacoli, domani sera si concluderà il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) –, sabato 3 settembre 2022, alle 21.30, “recupererà” l’attesissimo, in onore del patrono SanVescovo, forzatamente rinviato giovedì 11 agosto 2022, a causa dall’imperversare delle precipitazioni atmosferiche. Il noto artista musicale partenopeo si esibirà con i Bottari di Portico, in piazza Municipio a Sandel, in una serata che sarà ricca di sound intenso e coinvolgente, intriso del travolgente ritmo della “black tarantella”. Prima di tale, alle 17, sarà di scena il rinomato teatro di burattini e musica di Giò Ferraiolo. Con questi spettacoli,sera si concluderà il ...

NTR24 : San Leucio del Sannio, domani sera il concerto di Enzo Avitabile - TV7Benevento : MEGACONCERTO DI ENZO AVITABILE E I BOTTARI DI PORTICO A SAN LEUCIO DEL SANNIO - - casertafocus : CASERTA – Stallo per i bus inadeguato in viale Primo Ottobre a San Leucio GUARDA LE FOTO Napoletano ‘stuzzica’ la g… - claudio_961 : @di_reddito San Leucio (CE) la antica seteria borbonica... Più la cittadina (dentro un portone). Se parti Posillipo… - giorgiovascotto : RT @Silvia_Mio86: @Ci1812 @giorgiovascotto Le rovine di Aquilonia Carbonara è il primo luogo che mi viene in mente, poi la Reggia di Cardit… -