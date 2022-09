Salvini: “Sanzioni arricchiscono Russia” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con le Sanzioni la Russia si sta arricchendo, con le Sanzioni stiamo ottenendo l’esatto contrario di ciò che era stato previsto: la Russia si sta arricchendo e le famiglie italiane si stanno impoverendo”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a “Controcorrente” su Rete4. “L’Europa ha deciso le Sanzioni, quindi è un dovere dell’Europa proteggere i lavoratori, i pensionati e le famiglie italiane. Occorre un intervento adesso, non a ottobre”. Sul fronte interno, Salvini vorrebbe un medico a guidare il ministero della Salute, se il centrodestra vincesse le elezioni e fosse chiamato a guidare il Paese. “Un medico, non uno Speranza qualsiasi”, come ministro della Salute, ha dichiarato in prima battuta. “Un medico che sia equilibrato – ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con lelasi sta arricchendo, con lestiamo ottenendo l’esatto contrario di ciò che era stato previsto: lasi sta arricchendo e le famiglie italiane si stanno impoverendo”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteoa “Controcorrente” su Rete4. “L’Europa ha deciso le, quindi è un dovere dell’Europa proteggere i lavoratori, i pensionati e le famiglie italiane. Occorre un intervento adesso, non a ottobre”. Sul fronte interno,vorrebbe un medico a guidare il ministero della Salute, se il centrodestra vincesse le elezioni e fosse chiamato a guidare il Paese. “Un medico, non uno Speranza qualsiasi”, come ministro della Salute, ha dichiarato in prima battuta. “Un medico che sia equilibrato – ha ...

