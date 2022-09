Salernitana, UFFICIALE l’arrivo di Piatek – FOTO (Di venerdì 2 settembre 2022) La Salernitana ha annunciato l’arrivo di Piatek con diverse FOTO sui propri canali social: l’attaccante ha scelto la maglia numero 99 La Salernitana ha annunciato l’arrivo di Piatek con diverse FOTO sui propri canali social: l’attaccante ha scelto la maglia numero 99. ? ??????? ?????? ?#Welcome #Piatek #macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/4Sy4aQuOUR— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 2, 2022 Il polacco è a disposizione di Nicola in vista delle prossime partite e altro innesto di livello per l’attaccato granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha annunciatodicon diversesui propri canali social: l’attaccante ha scelto la maglia numero 99 Laha annunciatodicon diversesui propri canali social: l’attaccante ha scelto la maglia numero 99. ? ??????? ?????? ?#Welcome ##macteanimo #uss1919 pic.twitter.com/4Sy4aQuOUR— US1919 (@OfficialUSS1919) September 2, 2022 Il polacco è a disposizione di Nicola in vista delle prossime partite e altro innesto di livello per l’attaccato granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

