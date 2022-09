Salernitana | Candreva | «Punto che ci dà continuità Nostri tifosi tanta roba»

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’esterno dellaha commentato il pareggio contro il Bologna Antonio, esterno offensivo della, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio in casa del Bologna per 1-1. CONTINUITA – «Abbiamo fatto un’ottima partita su un campo difficile, dandoa quanto fatto finora. Avere tantial seguito è, in pochi hanno un pubblico così numeroso, possiamo solo ringraziarli. Noi dobbiamo seguire il mister e lo seguiamo, c’è ancora tanto da migliorare e stiamo diventando una squadra. Ora è arrivato Piatek, è un giocatore importante, cercheremo di farlo inserire al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gianluca270395 : RT @jrbasket2015: Ieri sera ho assistito su #Sky un attacco gratuito a #Candreva da parte di @AleBonan su un fatto che NON sussiste,cioè no… - jrbasket2015 : Ieri sera ho assistito su #Sky un attacco gratuito a #Candreva da parte di @AleBonan su un fatto che NON sussiste,c… - ASR_Goalmania : RT @aSalerno_it: #salerno Salernitana tosta a Bologna, le pagelle... granata premiano Coulibaly e Candreva - SportdelSud : ???? Antonio #Candreva ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo il pareggio conquistato dalla… - Toscana_Calcio : SALERNITANA-EMPOLI SEPE BRONN GYOMBER FAZIO CANDREVA COULIBALY MAGGIORE VILHENA MAZZOCCHI DIA BONAZZOLI VICARI… -

Laperò non si è persa d'animo, crescendo nel finale di partita: all'88' , gli ospiti hanno pareggiato i conti. La rete decisiva è arrivata sugli sviluppi di una conclusione di, ...... ma nel finale laha trovato il pari con Dia, che ha sfruttato un'indecisione di Skorupski dopo una conclusione in porta di. L'allenatore dellaDavide Nicola è ...Le pagelle e highlights di Bologna - Salernitana, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023: Dia è il migliore del match ...Per la quarta giornata di campionato il designatore Rocchi decide di affidare il match all’arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova, agli Assistenti Raspollini e Imperiale, quarto ...