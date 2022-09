Salario minimo, Conte “Unici a proporlo, restituire dignità al lavoro” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 settembre saremo gli Unici a proporre il Salario minimo legale a 9 euro l'ora, perchè oltre 4 milioni operatori e lavoratrici guadagnano 3, 4 o 5 euro l'ora e questo non consente loro neppure di arrivare a fine mese e fare la spesa. Abbiamo bisogno di restituire loro dignità sul lavoro, come prescrive la Costituzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un video su Facebook. “Durante questa legislatura ci siamo battuti per introdurre il Salario minimo legale: non ci siamo riusciti, ma noi siamo testardi e determinati”, sottolinea. “Le forze di centrodestra ci hanno ostacolato continuamente. Meloni ha definito il Salario minimo legale come uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 settembre saremo glia proporre illegale a 9 euro l'ora, perchè oltre 4 milioni operatori e lavoratrici guadagnano 3, 4 o 5 euro l'ora e questo non consente loro neppure di arrivare a fine mese e fare la spesa. Abbiamo bisogno dilorosul, come prescrive la Costituzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un video su Facebook. “Durante questa legislatura ci siamo battuti per introdurre illegale: non ci siamo riusciti, ma noi siamo testardi e determinati”, sottolinea. “Le forze di centrodestra ci hanno ostacolato continuamente. Meloni ha definito illegale come uno ...

