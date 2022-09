Ryanair: agosto record, 16,9 milioni di passeggeri (Di venerdì 2 settembre 2022) DUBLINO – Ad agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha trasportato 16,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 52% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, segnando un nuovo record storico. Lo rende noto il gruppo, spiegando che il mese scorso ha venduto il 96% dei posti disponibili (+14% su agosto 2021), operando nel mese oltre 92.800 voli. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) DUBLINO – Adla compagnia aerea low cost irlandeseha trasportato 16,9di, con un incremento del 52% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, segnando un nuovostorico. Lo rende noto il gruppo, spiegando che il mese scorso ha venduto il 96% dei posti disponibili (+14% su2021), operando nel mese oltre 92.800 voli. L'articolo L'Opinionista.

