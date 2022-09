Russia | Il Foglio | ' non si discute di rispetto morte Maganov ma di cause morte'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Non si stando delper ladima delledella sua. La guerra che laha scatenato in Ucraina ci ha spesso portati a riflettere sulla cultura russa e sulla sua convivenza con la nostra cultura, in particolare per quel che riguarda ilnon soltanto della, ma anche della vita". Così in uno stralcio della risposta che domani Ilpubblicherà in replica all'ambasciata russa a Roma che ha criticato la vignetta di Makkox pubblicata sul quotidiano e riguardante ladel presidente della Lukoil Ravil

Il Foglio

La Farnesina dovrebbe ricordarlo alla". Così in un tweet il deputato dem Filippo Sensi, candidato al Senato....di falchi cui ora si è aggiunta la Finlandia (quasi dovesse vendicarsi delle guerre con la... E' unanonimo. Confezionato per accontentare Kiev. "Bergoglio è una testa politica, se ... L'ambasciata russa contro il Foglio. La nostra risposta Roma, 2 set. (Adnkronos) - "I resoconti dalla guerra ucraina hanno segnalato la presenza dei cadaveri dei soldati russi lasciati dall’esercito dietro di sé in fase di ritiro, così come di cadaveri ucr ...Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Non si sta discutendo del rispetto per la morte di Maganov ma delle cause della sua morte. La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina ci ha spesso portati ...