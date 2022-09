Ruolo da GPS sostegno prima fascia, gli insegnanti specializzati nominati. AGGIORNATO con ROMA (Di venerdì 2 settembre 2022) Assunzione docenti 2022/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio 2022, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l'assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione da prima fascia GPS sostegno e risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Assunzione docenti 2022/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio 2022, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l'assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione daGPSe risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti. L'articolo .

Kram11000 : Sapete perché quest'anno non insegnerò? Perché ho vinto un concorso pubblico per l'immissione in ruolo bandito dall… - FLC_CGIL_Lazio : ??Assunzioni in ruolo - Sostegno ??????????Chi ha preso servizio il I settembre da concorso GM e ha ricevuto la propost… - disagioperenne : @Late90sblondie Quest'anno sono entrata in ruolo ?? però gli anni scorsi ho fatto sia da mad che da gps! - orizzontescuola : Immissioni in ruolo: chi non assume servizio decade da impiego docente. Nota chiarimenti - orizzontescuola : Ruolo da GPS sostegno prima fascia, AGGIORNATO con province Lombardia -