Rsa, il caro bollette costa fino a 10 milioni. «È insostenibile, intervenga il governo» (Di venerdì 2 settembre 2022) Un salasso gli aumenti per le 65 strutture: «Spese triplicate, impensabile farle ricadere sulle rette». L’effetto a catena dei rincari anche sui servizi esternalizzati. L’appello dei gestori: «Occorre calmierare i prezzi» Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 settembre 2022) Un salasso gli aumenti per le 65 strutture: «Spese triplicate, impensabile farle ricadere sulle rette». L’effetto a catena dei rincari anche sui servizi esternalizzati. L’appello dei gestori: «Occorre calmierare i prezzi»

