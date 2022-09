Royal Family | Camilla pazzesca in costume | l’avete mai vista? La foto della 73enne

(Di venerdì 2 settembre 2022) Quest’anno la regina Elisabetta ha espressamente indicatoParker-Bowles come futura regina consorte. Un ruolo importante che mostra a tutto il mondo che la Sovrana accetta la sua presenza accanto al principe Carlo. Tutti sanno che le cose tra suocera e nuora non sono andate sempre nel migliore dei modi. Non molto tempo fa, ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Meghan Markle il segreto sulla Royal Family che vale 20 milioni di euro: la sua mossa a sorpresa
Royal Family News, la Regina Elisabetta ritocca il testamento. Fuori i Sussex

Episodi e aneddoti che, per forza di cose, i Sussex sono stati costretti a non diffondere quando erano ancora parte dellama che ora valgono molti soldi.Meghan continua a fare scalpore con le sue recenti dichiarazioni. Ora, non solo stata colta in fallo, ma un nipote di Nelson Mandela l'ha criticata per un implicito paragone col combattente per la ...Meghan Markle si sarebbe lasciata andare a un paragone azzardato, sostenendo che l’entusiasmo popolare per il suo matrimonio a quello che ha accompagnato la liberazione di Nelson Mandela ...Meghan Markle fa tremare Buckingham Palace. La duchessa di Sussex moglie del principe Harry, ormai lontana dagli affari della Royal Family, tiene in ansia la regina Elisabetta.