Rosario muore a 18 anni | tornava dalle vacanze Trovato senza vita sul ciglio della strada

(Di venerdì 2 settembre 2022) Aveva 18ed è l’ennesima vittima. A perdere laRaffa, dj e cantante rapper che studiava all’istituto Casorati di Novara. Per lui è stato fatale uno schianto in moto è statonella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre nel trattoprovinciale undici che collega Novara a San Pietro Mosezzo. Intorno all’una di notte è scattato l’allarme quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato la predi una persona a terra, nel tratto diche collega Novara a San Pietro Mosezzo. Immediatamente è intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimare il ragazzo prima di portarlo in ospedale in ...

tempostretto : Rosario Raffa, rapper e dj, era rientrato a Novara da pochi giorni, dopo la vacanza in famiglia a Rodia.… - SallyScrive : @Matteoilvecchio @LaBombetta76 @QLexPipiens ho sentito di un medico, anni fa, che osava pure vestirsi da pagliacci… - NotizieNews2 : Novara, due incidenti mortali: muore rapper 18enne - LiveSicilia : Incidente a Novara, muore giovane dj e rapper messinese - lasiciliait : Incidente a Novara, muore il rapper messinese Rosario Raffa -

'Se c'è un ragazzo che si può definire timido e riservato, ma allo stesso tempo solare e piacevole quello era proprio- racconta la docente di inglese a 'La voce di Novara' - Per lui avevamo ...Raffa, rapper di 18 annidopo l'incidente in moto. Il ricordo: 'Aveva grandi progetti' Incidente horror, morta una mamma di 32 anni. 'Era irriconoscibile, identificata solo grazie alle ...Due ragazzi sono stati travolti da un Suv a Carpi, in provincia di Modena, nella serata di giovedì. Una (20 anni) è morta sul colpo, sbalzata per metri dopo l'impatto terribile ...Rosario Raffa è morto per un tragico incidente stradale in Piemonte. Aveva 18 anni e aveva la passione per la musica, che sperava potesse diventare il suo lavoro. I sogni sono stati ...