Ronaldo Fenerbache | la clamorosa idea | CR7 si fa convincere?

(Di venerdì 2 settembre 2022), clamoroso scenario all’orizzonte nel futuro dell’attaccante portoghese: CR7 si lascerà? Secondo quanto riferito da ESPN, Cristianosarebbe pronto a lasciare il Manchester United per trasferirsi al Fenerbahce. L’attaccante portoghese avrebbe parlato in prima persona con il presidente del club turco Ali Koc e con Jorge Jesus, allenatore della squadra. Il mercato in Turchia sarà aperto fino all’8 settembre e le tempistiche non sono un problema. Ma CR7 si faràad accettare un campioanto di livello inferiore a quello attuale? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oggi la talentuosa ala, che ha dialogato con Cristiano Ronaldo in più occasioni, ha scelto il club ... Valencia, Lazio e Fenerbahce, oltre allo Sporting Lisbona. A livello internazionale Nani ha ... Calciomercato Napoli: Kim e Simeone più vicini. E riappare la suggestione Cristiano Ronaldo - Calcio d'Angolo Il mercato non è finito. Almeno non per Cristiano Ronaldo, che non si è ancora rassegnato a una stagione da comprimario allo United. I segnali da Manchester sono piuttosto ... Ronaldo, clamorosa destinazione (ESPN): può trasferirsi in quella squadra. Ecco le novità sul futuro del portoghese.