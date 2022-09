Ronaldo è il grande sconfitto del mercato: scartato da tutti e comparsa in uno United che vince senza di lui (Di venerdì 2 settembre 2022) La sessione estiva del calciomercato si è chiusa e con il metaforico triplice fischio arrivano i bilanci e le prime sentenze, tra vincitori... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) La sessione estiva del calciosi è chiusa e con il metaforico triplice fischio arrivano i bilanci e le prime sentenze, tra vincitori...

gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - sportli26181512 : Ronaldo è il grande sconfitto del mercato: scartato da tutti e comparsa in uno United che vince senza di lui: La se… - fedetia : Ma quindi quand’è che atterra Ronaldo a Capodichino? Grande #Napoli ?????????? - giovannisalvest : @Edorsi53 Ronaldo per me può fare solo il centravanti non ha più la forza e la voglia per partire dall'esterno per… - napulest : che grande Giuntoli ha incartato #PSG e #ManUtd facendogli credere che li avrebbe liberati da #Navas e #Ronaldo -