Romina Power | il triste retroscena dopo il lutto | un ricordo indelebile nel suo cuore

Leggi su kronic

(Di venerdì 2 settembre 2022)e ilche lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una meraviglia, bellissima, colta ed elegante, con il suo charme e il suo grande talento da vera professionista ha conquistato le scene musicali d’Italia creando un sodalizio con il cantante Al bano Carrisi, suo ex marito: non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando di lei,. Tra i suoi maggiori successi possiamo ricordare in coppia con il cantante di Cellino San Marco Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà. Di recente, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole curiosità (foto web)La sua passione per il cinema e per l’arte dello spettacolo è stata tramandata da suo padre, Taylor, grande attore ...