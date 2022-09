Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo mai vicino alla cessione. Club sarà solido e sostenibile” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Zaniolo non è mai stato vicino ad una cessione. È finito il mercato, Nicolò è più forte dopo una stagione di ripartenza. Rinnovo? Trenta minuti fa ho chiamato Vigorelli per iniziare a fare il calendario sugli incontri. Non è una preoccupazione”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto su Nicolò Zaniolo nel corso della conferenza stampa di fine mercato. Sugli obiettivi: “Non voglio parlare di Scudetto, siamo a settembre e faccio fatica a parlare di maggio. La squadra è più forte, non ho dubbi. Ci sono più soluzioni e c’è più qualità. Non è un instant team, siamo la quarta squadra più giovane della Serie A e abbiamo sempre voluto dare spazio ai giovani come Bove e Zalewski. Abbiamo bisogno di equilibrio e di giocatori esperti. Mourinho resta il nostro ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “non è mai statoad una. È finito il mercato, Nicolò è più forte dopo una stagione di ripartenza. Rinnovo? Trenta minuti fa ho chiamato Vigorelli per iniziare a fare il calendario sugli incontri. Non è una preoccupazione”. Lo ha detto il general manager dellasu Nicolònel corso della conferenza stampa di fine mercato. Sugli obiettivi: “Non voglio parlare di Scudetto, siamo a settembre e faccio fatica a parlare di maggio. La squadra è più forte, non ho dubbi. Ci sono più soluzioni e c’è più qualità. Non è un instant team, siamo la quarta squadra più giovane della Serie A e abbiamo sempre voluto dare spazio ai giovani come Bove e Zalewski. Abbiamo bisogno di equilibrio e di giocatori esperti. Mourinho resta il nostro ...

