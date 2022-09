Roma, scuola, aumentano i buoni libro (Di venerdì 2 settembre 2022) : fino a 195 euro per ogni studente. aumentano i buoni libro per studentesse e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. La giunta Gualtieri ha approvato l’incremento che passa a 177 euro per il triennio delle superiori e a 195 euro per medie e biennio. A beneficiarne, gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.493,71 euro. Le fasce quindi diventano solo due (scuola dell’obbligo e triennio superiore) e per la prima volta il Campidoglio darà fondo al budget regionale. Il buono libri viene erogato in formato digitale Pdf e dovrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate, portando con sé il documento di identità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) : fino a 195 euro per ogni studente.per studentesse e studenti disecondaria di primo e secondo grado. La giunta Gualtieri ha approvato l’incremento che passa a 177 euro per il triennio delle superiori e a 195 euro per medie e biennio. A beneficiarne, gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.493,71 euro. Le fasce quindi diventano solo due (dell’obbligo e triennio superiore) e per la prima volta il Campidoglio darà fondo al budget regionale. Il buono libri viene erogato in formato digitale Pdf e dovrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate, portando con sé il documento di identità. L'articolo proviene da Italia Sera.

