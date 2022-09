Roma | Pinto | ' Ho sfruttato il fascino di Mourinho per attrarre giocatori Mercato chiuso? Non è detto'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Non per essere arrogante, io non leggo la stampa. È chiaro se vado al ristorante e tutti mi chiedono di Belotti, quello mi mettere pressione ma perché non posso mangiare'. Come è andata la trattativa ...

OfficialASRoma : ??? “Il progetto dei Friedkin è solido, vogliamo rendere la Roma sempre più competitiva” Le parole di Tiago Pinto i… - marcoconterio : ?????? Il gm della #Roma Tiago Pinto: 'Zaniolo mai stato vicino all'addio. Rinnovo? Mezz'ora fa ho chiamato il suo agente' @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : .@OfficialASRoma, le parole di #TiagoPinto sul #calciomercato - Asroma123456789 : RT @OfficialASRoma: ??? “Il progetto dei Friedkin è solido, vogliamo rendere la Roma sempre più competitiva” Le parole di Tiago Pinto in co… - stirone99 : RT @OfficialASRoma: ??? “Il progetto dei Friedkin è solido, vogliamo rendere la Roma sempre più competitiva” Le parole di Tiago Pinto in co… -

...David Ermini un intervento urgente e concreto "per evitare che si blocchino i processi come a".totalmente nel merito l'iniziativa della Camera penale - ha detto il procuratore Francesco- ...Tiagoracconta il mercato. Lo fa il giorno dopo la conclusione dando molti meriti a Mourinho e alla ... Non sono d'accordo sull'istant team, laè la quarta squadra più giovane della Serie A. ...La strategia è quella di dare spazio anche ai nostri giovani come Zalewski. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare da qui a maggio» Mourinho ha fatto un grande lavoro nel… Leggi ...Il direttore sportivo della Roma tira in ballo anche il Napoli senza mai nominarlo, Solbakken è ancora un obiettivo della società giallorossa.