Roma, lunedì 5 settembre al Centro Congresso Cavour il manifesto "Fermare la guerra"

lunedì 5 settembre alle ore 16 a Roma, presso il Centro congressi Cavour (Via Cavour, 50/a) sarà presentato il manifesto "Fermare la guerra, salvare l'Italia", promosso dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e da un gruppo di esponenti politici e culturali provenienti dal mondo della destra, tra cui gli ex parlamentari di An Marcello Taglialatela, Francesco Biava e Marco Martinelli. I partecipanti Parteciperanno alla presentazione anche il vice direttore de La Verità, Francesco Borgonovo, lo storico Franco Cardini, l'ex comandante della Folgore Generale Marco Bertolini; l'ex vice direttore del Tg1 Massimo Magliaro e il Consigliere nazionale dell'MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) Giancarlo Moretti.

